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AÖF YAZ OKULU online mı, yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

10.07.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze şekilde mi gerçekleşeceği merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları 7 Temmuz Cuma günü sona erdi. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları 7 hafta sürecek yaz okulu eğitiminin sonunda gerçekleşecek. Peki, AÖF yaz okulu online mı, yüz yüze mi? Anadolu Üniversitesi AÖF 2023 yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF 2023 yaz okulu kayıtları 7 Temmuz 2023 tarihinde son buldu. Kayıt yapan öğrenciler yaz okuluna ilişkin merak edilen soruları araştırmaya koyuldular. Yaz okulunda 7 haftalık bir eğitimin ardından yaz okulu sınavlarına tabi tutulacak olan öğrenciler sınav tarihlerini ve diğer detayları sorgulamalarına hız kazandırdılar. İşte AÖF yaz okulu hakkında detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos2023 tarihinde gerçekleşecek. Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavların durumlarına göre değişebilir.

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AÖF 2023 YAZ OKULU SINAVLARI ONLİNE MI?

Yaz okulu sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacağı henüz belli olmadı.Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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AÖF Açık Öğretim Fakültesi aöf açıköğretim aöf yaz okulu

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