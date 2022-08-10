AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama ekranı! 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Anadolu Üniversitesi açıkladı

AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri ile sınav tarihi ve saati merak konusu oldu. Dönem içi sınavlardan başarılı puan alamayan AÖF öğrencileri, yaz okuluna girerek başarısız oldukları dersleri vermek istiyor. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş yerleri sorgulama ekranı! 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Detaylar haberimizde...

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ BELGELERİ 2022!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi tiwtter hesabından yapılan açıklama ise sınav giriş belgesi duyurusu yapıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi 13 Ağustos 2022 Cumartesi günü yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL OLACAK?

2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavı, yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu sınavı her ders için 20 soru ve 30 dakika süre ile gerçekleşecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI NELERDİR?

Destek sistemi, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." şeklinde açıklandı.

