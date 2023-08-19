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  4. AÖF YAZ OKULU SORULARI VE CEVAPLARI 2023: AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PDF İNDİR görüntüle!

AÖF YAZ OKULU SORULARI VE CEVAPLARI 2023: AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PDF İNDİR görüntüle!

19.08.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı 2023 için gözler Anadolu Üniversitesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Birçok kişi internette arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AÖF yaz okulu soruları ve cevapları ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinde okuyan öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 2023 AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarını araştırıyor. İşte, 2023 AÖF yaz okulu soruları ve cevapları ile ilgili ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF yaz okulu sınavı soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

AÖF yaz okulu soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı ve tam 6 hafta sürdü.

AÖF Yaz okulu sınavları bugün (19 Ağustos 2023 Cumartesi) saat 14.00'te yüz yüze gerçekleştiriliyor.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI KAÇ DAKİKA, SORU SAYISI NEDİR?


AÖF yaz okulu sınavlarında 30 soru için 40 dakika süre verilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 olacak. Yaz okulu sınavlarında 35’in altında alan öğrenciler başarısız sayılacak.

AÖF yaz okulu sınavlarının yıl sonu başarı puanına katkısı %100 olacak. Örneğin aday sınavdan 75 alması durumunda başarı puanı da 75 olacak.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Sınavın değerlendirilmesi ise 100 puan üzerinden yapılacak.

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aöf yaz okulu

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