AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2022-2023: AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?

AÖL 1. dönem sınav tarihleri ders seçim ve kayıt işlemlerini tamamlayan kişiler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları kayıt işlemini gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri ve detaylar haberimizde...

2022 - 20223 AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.



