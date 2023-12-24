AÖL 1. DÖNEM SINAVI 24 ARALIK: AÖL sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika? MEB açık lise sınavı oturum bilgileri...

AÖL sınav süresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan AÖL sınavının kaç dakika süreceği merak konusu oldu. 23 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00 ve 14.00'te tamamlanan 1. ve 2. oturumun ardından bugün (24 Aralık 2023 Pazar) saat 10.00'da gerçekleştirilecek olan 3. oturum sebebiyle birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte AÖL sınav süresi...

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

AÖL sınavlarının 1. oturumu 23 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da yapıldı. 2. oturum ise aynı gün saat 14.00'te tamamlandı.

AÖL sınavlarında 3. oturum bugün saat 10.00'da yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim lise sınavı ise 3 (üç) oturum halinde gerçekleştirilecektir.

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA?

AÖL sınavları çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde yapılacak.

AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 11 soru yönetilirken sınav süresi 25 dakikadır.





