AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL MEB.GOV.TR giriş ekranı!

AÖL sınav sonuçları araştırmaları hız kazandı. 24 Nisan tarihinde başlayan AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan tarihinde sona erdi. Açık Lise öğrencileri tarafından merakla beklenen AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. İşte AÖL MEB.GOV.TR giriş ekranı!
AÖL 2. dönem sınavları 24 - 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. MEB'den yapılan açıklama ile 15 Mayıs tarihinde sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.
AÖL sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.
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