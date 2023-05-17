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AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL MEB.GOV.TR giriş ekranı!

17.05.2023 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin sorgulamalar tüm hızıyla devam ediyor. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı AÖL 2. Dönem sınavlarını 24 Nisan'da başlayıp 30 Nisan 2023 Pazar günü sona ermişti. AÖL sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Peki, AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023: AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL MEB.GOV.TR giriş ekranı!

AÖL sınav sonuçları araştırmaları hız kazandı. 24 Nisan tarihinde başlayan AÖL 2. dönem sınavları 30 Nisan tarihinde sona erdi. Açık Lise öğrencileri tarafından merakla beklenen AÖL 2. dönem sınav sonuçlarına ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. İşte AÖL MEB.GOV.TR giriş ekranı!

AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023!

AÖL 2. dönem sınavları 24 - 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. MEB'den yapılan açıklama ile 15 Mayıs tarihinde sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

aöl kapak

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


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