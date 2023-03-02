EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak? Gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasında!

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak? Gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasında!

02.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 2. dönem sınav tarihleri ile ilgili MEB'den son dakika açıklaması bekleniyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere geçen sene Açık Lise 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında yapılmıştı. Fakat 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sınavların biraz daha ileri tarihlerde yapılacağı öngörülüyor. Peki AÖL sınavları online mı olacak? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ: AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak? Gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasında!

AÖL 2. dönem sınav tarihleri işle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklamada bulunulmadı. AÖL kayıt yenileme süreci 3 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Bilindiği üzere Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem eğitimde aksamalara neden oldu. AÖL sınav takvimi 2023 için geri sayım devam ediyor.

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri merak edildi. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklanmada bulunulmadı. Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

s3

AÖL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online olarak gerçekleşti. AÖL 2. dönem sınavları da yeni bir duyuruya kadar online olarak tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili değişiklik yaşandığında haberimizde belirteceğiz.

a3

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL'den kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ile ilk kayıt ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

a2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri ne zaman?TYT, AYT, YDT başvuru tarihleri ne zaman?
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?
Anahtar Kelimeler:
AÖL aöl 2 dönem kayıt yenileme aöl 2. dönem sınavları

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

Deprem bölgesindeki 4 il için sınav kararı

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ÖSYM Başkanı duyurdu! Ek başvurulardan ücret alınmayacak

ÖSYM Başkanı duyurdu! Ek başvurulardan ücret alınmayacak

2023 ALES başvuruları ne zaman bitiyor, geç başvuru ne zaman?

2023 ALES başvuruları ne zaman bitiyor, geç başvuru ne zaman?

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.