AÖL 2022 kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi!

AÖL 2022 kayıtları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi...
AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama bulunulmadı.
Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri de belli olacak.
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
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