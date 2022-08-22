AÖL 2022 kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi!

AÖL 2022 kayıtları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?

AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama bulunulmadı.

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri de belli olacak.

AÖL KAYIT BELGELERİ NELERDİR?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;