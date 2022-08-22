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AÖL 2022 kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi!

22.08.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL kayıtlarının ne zaman başlayacağı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimlerine devam eden öğrenciler ile yeni kayıt yaptıracak olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Açık Lise ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Peki 2022-2023 eğitim yılının ilk dönemi için kayıtlar ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte ilk kayıt işlemleri ve AÖL kayıt yenileme tarihi...

AÖL 2022 kayıtları ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi!

AÖL 2022 kayıtları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve Açık Öğretim Lisesi kayıt takvimi...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2022?

AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama bulunulmadı.

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 takvimi açıklandığında kayıt tarihleri de belli olacak.

AÖL KAYIT BELGELERİ NELERDİR?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

  • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

  • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

  • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

  • Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
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