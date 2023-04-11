AÖL 3. DÖNEM KAYIT VE KAYIT YENİLEME KILAVUZU! 2022-2023 Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem kayıtları ne zaman bitecek?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu belli oldu. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Öte yandan AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri için tarih de belli oldu. İşte, MEB Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme kılavuzu ve sınav tarihleri...

AÖL 3. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. (Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

Kayıt yenileme işlemleri ise 16 Mayıs 2023 tarihinden, 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. (Not: Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır)

18 yaşını bitirmemiş öğrencilerden (13 Eylül 2004 tarihi ile 17 Temmuz 2006 tarihleri arası doğumlu öğrenciler) halk eğitimi merkezlerine müracaat etmeleri halinde ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ücretsiz olarak yapılacaktır.

2022-3 dönemi için yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 17/07/2006 dahil ve öncesi doğumlu öğrenciler yaptırabilecektir. Belirtilen yaş sınırından küçük olan öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.

AÖL YENİ KAYIT KILAVUZU

2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönemi için ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacaktır. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

AÖL YENİ KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU

2022-3 dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini şahsen veya iletişim araçları ile Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.

2022-3 dönemi kayıt yeniletmek için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini takip etmeleri, kayıt yenileme işlemleri yapılmamış ise Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne kayıt yenileme tarihleri içerisinde şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ücret muafiyeti olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



