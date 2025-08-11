AÖL 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı: AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçlarını sorgulama ekranı...

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören binlerce öğrencinin gözü kulağı, 2025 yılı 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte.

19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, sonuçlarını öğrenmek ve eğitim hayatlarına yön vermek için sabırsızlıkla bekleyişe geçti.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarını genellikle sınavların tamamlanmasının ardından belirli bir süre içinde açıklıyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sonuçları öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile internet adresinden giriş yaparak öğrenebilirler.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınavlar, her oturumda öğrencilere 100 dakika süre tanınarak gerçekleştirildi. Bu sınavlar, özellikle mezuniyet hedefi olan ve yeni dönem planları yapan öğrenciler için büyük önem taşıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler bir sonraki adımlarını belirleyecek ve eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam edecekler.