Öğretmenleriyle dalga geçtiler! Lisedeki öğrencilerin skandal görüntüsü olay oldu

Devrim Karadağ

Lisede kaydedilen görüntüler görenlere 'pes' dedirtti. Sınıf ortamında öğrencilerin, öğretmenlerine yönelik alaycı davranışları sosyal medyada büyük tepki topladı. Öğretmenleriyle dalga geçen öğrencilerin görüntüleri “eğitimde disiplin” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Lisedeki skandal görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Ankara'daki bir Anadolu Lisesi'nde kaydedildiği belirtilen görüntülerde, lise öğrencilerinin sınıf ortamında öğretmenleriyle dalga geçtiği anlar yer aldı.

ÖĞRETMENLERİYLE DALGA GEÇTİLER

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettikleri, ders anlatımını bilerek sabote ettikleri ve zaman zaman saygısızca tavırlar sergiledikleri görülüyor.

ÖĞRETMENİN ÇABASI YETERSİZ KALDI

Videoda öğretmenin durumu sakinleştirmeye çalıştığı ancak öğrencilerin davranışlarını sürdürdüğü dikkat çekiyor.

"Asayiş Berkemal" hesabından paylaşılan söz konusu görüntüler, hem öğretmenler hem veliler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.

“Eğitimde disiplin” tartışmasını yeniden gündeme geldi.

