AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: AÖL sınavları ne zaman? Açık lise 3. dönem kayıt yenileme işlemi ne zaman sona erecek?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme süreci 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar sürecek. Gözler, AÖL 3. dönem sınav tarihleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

AÖL 3. dönem sınavları için bilgilen henüz MEB tarafından paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs itibarıyla başladı.

AÖL kayıt yenileme süreci 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

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