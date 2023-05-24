AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023: AÖL sınavları ne zaman? Açık lise 3. dönem kayıt yenileme işlemi ne zaman sona erecek?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme süreci 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar sürecek. Gözler, AÖL 3. dönem sınav tarihleri konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri ile ilgili ayrıntılar...
AÖL 3. dönem sınavları için bilgilen henüz MEB tarafından paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri, 16 Mayıs itibarıyla başladı.
AÖL kayıt yenileme süreci 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.
2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.