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AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2022? AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu?

22.06.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 3. dönem sınav tarihi; Açıköğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2022? AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu? Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin heyecanla beklediği sınava ilişkin detaylar haberimizde...

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2022? AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu?

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihine ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler bilgi almak adına arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki AÖL 3. dönem sınav tarihi belli oldu mu? İşte AÖL 3. dönem sınavı ile ilgili merak edilenler...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN 2022?

AÖL 3. dönem sınavı ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı.

AÖL 3. dönem sınav tarihi henüz belli değil. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde konu ile ilgili açıklamada bulunulması bekleniyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 'AÖL' AÇIKLAMASI

AÖL konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası diploma bilgileri, Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki adres bilgilerine göre (il-ilçe), ilgili Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine aktarılmaktadır.

Bu nedenle, öğrencilerimizin ilgili mevzuat gereği kendi sorumluluklarında olan Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerindeki adres bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.

Müdürlüğümüz tarafından sistem üzerinde yapılan diploma aktarımından sonra, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine öğrencilerimizden başka il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezlerine diploma gönderim talepleri gelmektedir.

Ancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin herhangi bir kargo anlaşması olmadığından, başka il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezlerine diplomalarının gönderilmesini talep eden öğrencilerin kargo ücretlerini kendilerinin karşılaması gerekmektedir."

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AÖL Milli Eğitim Bakanlığı
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