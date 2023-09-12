AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2023: AÖL kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB Açık Lise kayıt takvimi

AÖL kayıtları hakkında yapılan araştırmalar yoğunlaştı. 2023-2024 AÖL kayıtlarının ne zaman başlayacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi sitesinden duyurulacak. İşte ÖL kayıt yenileme işlemlerine dair merak edilenler...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından AÖL yeni dönem kayıt tarihlerine dair henüz bir resmi duyuru yapılmadı. Yeni dönem AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lise 2023-2024 takviminin belli olmasının ardından netlik kazanacak.

2023-2024 AÖL yeni dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AÖL ilk kayıt başvuruları Açık Öğretim Lisesinin resmi internet sitesinde yayımlanan tarihler arasında yapılacak. Başvurular İl ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlükleridir.

Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?

Açık liseye geçişlere kısıtlama getirildi. Yönetmeliğe göre istisnai durumlar dışında açık liseye geçiş yapılamayacak.

AÇIK LİSEYE GEÇİŞ NEDEN KALDIRILDI?

Orta öğrenim süresince hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.

