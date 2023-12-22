EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL SINAV SAATİ 23-24 ARALIK 2023: MEB AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

AÖL SINAV SAATİ 23-24 ARALIK 2023: MEB AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

22.12.2023 15:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavlarının saat kaçta başlayıp kaçta biteceği merak konusu oldu. 23-24 Aralık tarihlerinde yüz yüzde yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavlarının süresi ise vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, MEB AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi 1. dönem AÖL sınavları kaç dakika sürüyor? İşte detaylar...

AÖL sınavlarının saati ve süresi Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgelerinin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlandığını duyurmuştu. 'Açık Öğretim ortaokul sınav giriş belgesi ekranı' günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. AÖL sınav saati ve süresi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 1. dönem AÖL sınav giriş belgesi ekranı ve detaylar...

k4

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

AÖL sınavlarının 1. oturumu 23 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 2. oturum ise aynı gün saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

AÖL sınavlarında 3. oturum 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim lise sınavı ise 3 (üç) oturum halinde gerçekleştirilecektir.

S1

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA?

AÖL sınavları çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde yapılacak.

AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 11 soru yönetilirken sınav süresi 25 dakikadır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel okulların KDV oyununa dikkat! Özel okulların KDV oyununa dikkat!
Sınıflar mahkeme salonuna dönecek! Sınıflar mahkeme salonuna dönecek!
“Geleceğin Doğası” ile yarınları şekillendirecek nesiller Doğa Koleji'nde “Geleceğin Doğası” ile yarınları şekillendirecek nesiller Doğa Koleji'nde
Anahtar Kelimeler:
aöl sınav aöl sınav giriş belgesi aöl sınav tarihi aöl sınavları meb
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Erdoğan'dan 'Borsa İstanbul' çıkışı!

Erdoğan'dan 'Borsa İstanbul' çıkışı!

Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çekti

Bakan Şimşek'in o sözlerine dikkat çekti

Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

ÖZEL | Yüzde 50 alt sınır oldu 'ilave zam' gündeme geldi...

%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı

%55 ihtimal verdi! Yapay zeka derbiyi oynattı, skorunu açıkladı

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Onu soğuk bile durduramadı! Satış yöntemi çok konuşuldu

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.