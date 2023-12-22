AÖL SINAV SAATİ 23-24 ARALIK 2023: MEB AÖL sınavları saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, sınavlar kaç dakika sürüyor?

AÖL sınavlarının saati ve süresi Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgelerinin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlandığını duyurmuştu. 'Açık Öğretim ortaokul sınav giriş belgesi ekranı' günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. AÖL sınav saati ve süresi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 1. dönem AÖL sınav giriş belgesi ekranı ve detaylar...

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

AÖL sınavlarının 1. oturumu 23 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. 2. oturum ise aynı gün saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

AÖL sınavlarında 3. oturum 24 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim lise sınavı ise 3 (üç) oturum halinde gerçekleştirilecektir.

AÖL SINAVLARI KAÇ DAKİKA?

AÖL sınavları çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde yapılacak.

AÖL sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 11 soru yönetilirken sınav süresi 25 dakikadır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





