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  4. AÖL SINAV SONUÇLARI 3. DÖNEM 2023: Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Aolweb.meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI 3. DÖNEM 2023: Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Aolweb.meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ekranı

23.08.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları için MEB'den gelecek son dakika açıklaması heyecanla bekleniyor. 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına katılım sağlayan adaylar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 3. dönem AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Aolweb.meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ekranı...

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına katılım sağlayan adayların gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Aolweb.meb.gov.tr 3. dönem AÖL sınav sonuçları ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları için MEB'den açıklama bekleniyor.

AÖL 3. Dönem sınavları 28 Temmuz ile 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi.

AÖL sınav sonuçlarının en geç 25 Ağustos'ta ilan edilmesi bekleniyor.

AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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AÖL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

MEB AÖL SINAV SONUÇLARI EKRANI


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