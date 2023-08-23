AÖL SINAV SONUÇLARI 3. DÖNEM 2023: Açıköğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Aolweb.meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ekranı

AÖL sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına katılım sağlayan adayların gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Aolweb.meb.gov.tr 3. dönem AÖL sınav sonuçları ekranı ve ayrıntılar haberimizde...
AÖL sınav sonuçları için MEB'den açıklama bekleniyor.
AÖL 3. Dönem sınavları 28 Temmuz ile 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi.
AÖL sınav sonuçlarının en geç 25 Ağustos'ta ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.