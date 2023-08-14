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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

14.08.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 3. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavına katılım sağlayan adayların gözü kulağı sonuç açıklamasına çevrilmiş durumda. Eğitim hayatını Açık Öğretim Lisesi üzerinden devam ettiren öğrenciler sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyorlar. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

28 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Eğitim hayatını açık öğretim üzerinden devam ettiren adaylar sınavlara online olarak girdiler. MEB tarafından düzenlenen sınavların ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Bu kapsamda AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçları nasıl öğrenilir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem sınavları 28 Temmuz ile 09 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi.

  1. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

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