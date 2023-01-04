EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi mi?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi mi?

04.01.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava giren öğrenciler sonuçların açıklanmasını büyük bir heyecanla bekliyorlar. AÖL sınavları 9 - 20 Aralık 2022 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılmıştı. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB'den herhangi bir açıklama yapıldı mı? İşte merak edilenler...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi mi?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ile araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. AÖL sınavına giren binlerce öğrenci merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav 9-20 Aralık 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti. Peki AÖL sınav tarihiyle ilgili herhangi bir gelişme var mı, sonuç tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen konular...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

milli eğitim bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yapılmış bir açıklama bulunmuyor şu an için. Fakat daha önceki dönemlerde yapılan sınavlarda sonuçlar, 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Yakın zamanda AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor.

SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarınızı kontol etmek için TIKLAYIN.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!Fiyat artışı ne kadar olacak? Yarını işaret etti!
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yaşam eş anlamlısı nedir?Yaşam eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
AÖL aöl sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yol eş anlamlısı nedir?

Yol eş anlamlısı nedir?

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

2023 özel okul ücretleri ne kadar olacak?

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.