AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama geldi mi?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ile araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. AÖL sınavına giren binlerce öğrenci merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Sınav 9-20 Aralık 2022 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmişti. Peki AÖL sınav tarihiyle ilgili herhangi bir gelişme var mı, sonuç tarihleri açıklandı mı? İşte merak edilen konular...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yapılmış bir açıklama bulunmuyor şu an için. Fakat daha önceki dönemlerde yapılan sınavlarda sonuçlar, 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Yakın zamanda AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tahmin ediliyor.

SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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