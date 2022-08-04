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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açık öğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

04.08.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 29 Temmuz tarihinde tamamlanan açık öğretim sınavlarının ardından 3. dönem AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki AÖL 2022 sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AÖL sınavları hakkında merak edilen soruların yanıtları...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Açık öğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde sıklaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 3. dönem AÖL sınavları geçtiğimiz günlerde sona erdi. 20-29 Temmuz 2022 tarihleri aralığında düzenlenen Açık Öğretim Kurumları sınavlarının tamamlanması ile birlikte gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

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AÇIK ÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor

AÖL SINAV SONUCUMA NEREDEN BAKABİLİRİM?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,

18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,

Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,

Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

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