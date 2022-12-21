AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? MEB'ten açıklama!

AÖL sonuç tarihi araştırılırken bir yadan da '2022 AÖL 1. dönem sınavları iptal mi oldu?' sorusu gündemde yerini alıyor. AÖL sınavında öğrencilerin toplu olarak kopya çektiği iddia edilmişti. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? İşte detaylar...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Online olarak düzenlenen AÖL sınavı 9 Aralık'ta başladı ve 20 Aralık'ta sona erdi.

MEB, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı.

Önceki dönem, sınav sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

Sınavda, kopya çeken öğrenciler hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Ayrıca kopya çeken öğrencilerin sınavı iptal edildi.

Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor.

