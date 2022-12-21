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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? MEB'ten açıklama!

21.12.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları bu ay başlamıştı. Online ortamdan düzenlenen AÖL sınavları hakkında detaylar MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından duyurulmuştu. Şimdi öğrenciler, 'AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? İşte detaylar...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? MEB'ten açıklama!

AÖL sonuç tarihi araştırılırken bir yadan da '2022 AÖL 1. dönem sınavları iptal mi oldu?' sorusu gündemde yerini alıyor. AÖL sınavında öğrencilerin toplu olarak kopya çektiği iddia edilmişti. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? İşte detaylar...

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Online olarak düzenlenen AÖL sınavı 9 Aralık'ta başladı ve 20 Aralık'ta sona erdi.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? MEB'ten açıklama!

MEB, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? MEB'ten açıklama!

Önceki dönem, sınav sonuçları 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? MEB'ten açıklama!

Sınavda, kopya çeken öğrenciler hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Ayrıca kopya çeken öğrencilerin sınavı iptal edildi.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 1. dönem sınavları iptal mi oldu? MEB'ten açıklama!

Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor.

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