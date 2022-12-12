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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavı son gün ne zaman? MEB 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

12.12.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav sonuçları Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler tarafından merak konusu olurken çok sayıda vatandaş arama motorlarında AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavı son gün ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınavı son gün ne zaman? MEB 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçları tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bilindiği üzere 9 Aralık itibariyle başlayan sınavlar online olarak gerçekleştiriliyor. MEB'den açık lise sınavları için son gün 20 Aralık 2022 Salı günü olarak duyuruldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

AÖL sınav sonuçları için henğz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklamada bulunulmadı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavları, 9 Aralık Cuma günü saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 Salı günü saat 23:59 arasında çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

AÖL

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınacaktır. Öğrencilere sınavda 20 soru sorulur.

Açık Lise öğrencilerinin online sınavlarda soruları yanıtlamaları için 25 dakika süreleri bulunmaktadır. Bu süre dolduğunda öğrenciler, çevrim içi sınav ekranında sorulara yanıt veremez.

Öğrenciler için ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Açık Lise oturumlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmez. Puan hesaplaması yapılırken sadece doğru yanıtlar dikkate alınır.

Sınavlarda her doğru yanıtın puan olarak karşılığı 5’dir. En az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci dersi başarıyla tamamlamış sayılır.

Açık Lise çevrim içi sınav ekranında, başka sekme veya tarayıcıya geçmek yasaktır. Sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilen öğrencinin sınavları iptal edilir.

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