AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınavları iptal mi edildi?

11 gün erişim süresi olan AÖL sınavıyla ilgili gelişmeler sorgulanıyor. AÖL sınavına katılım sağlayan binlerce adayın sınavı iptal edildi. Bununla birlikte sınav iptali ve AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SINAVI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

AÖL sınavına katılım sağlayan 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. NTV'de yer alan habere göre söz konusu öğrencilerin, toplu halde kopya çektikleri belirlendi. Sınava giren öğrencilerden bazılarının, soruların fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekerek paylaştıkları öğrenildi.

Gözlemciler Komisyonu tarafından bütün sınavları iptal edilen öğrenciler 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak. AÖL sınavlarına sadece öğrenim çağı dışında olanlar katılım sağlayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklama geldiğinde detaylar sayfamızda yer alacak.



