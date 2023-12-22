AÖL SINAV TARİHLERİ 2023-2024 1. DÖNEM: AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta? MEB Açık Öğretim ortaokul sınav giriş belgesi ekranı

AÖL sınav tarihi, saati ve süresi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgelerinin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlandığını duyurmuştu. AÖL sınav saati ve süresi ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 1. dönem AÖL sınav giriş belgesi ekranı...

2023-2024 1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖL sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak.

İşte AÖL 1. dönem sınav saatleri:

Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da, Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te, Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





