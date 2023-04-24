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AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: AÖL sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları nasıl yapılacak, online mı? AÖL sınavları MEB.gov.tr giriş ekranı

24.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavlarının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Açık Öğretim Lisesi öğrencileri arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre; 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Açık Lise sınav giriş ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, AÖL sınavları ne zaman başlayacak? İşte, 2. dönem AÖL sınav tarihleri...

AÖL SINAV TARİHLERİ 2023: AÖL sınavları ne zaman başlayacak? Açık Lise sınavları nasıl yapılacak, online mı? AÖL sınavları MEB.gov.tr giriş ekranı

AÖL 2. dönem sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağına ilişkin detaylar merak konusu oldu. AÖL sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 itibarıyla başladı. Birçok kişi internette konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda sınava dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte AÖL sınav giriş ekranı...

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AÖL sınavları (2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem) 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında gerçekleştirilecek.

AÖL SINAVLARI GİRİŞ EKRANI

AÖL sınavları çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak sınavlarını olabilecek.

AÖL SINAVLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIR?

AÖL sınavlarında öğrencilere 20 soru sorulmaktadır. Sınav süresi 25 dakikadır.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45'tir.

45'in altında alan öğrenciler başarısız sayılırlar.

AÖL sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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