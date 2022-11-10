AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, nasıl olacak? MEB 2022 -2023 AÖL sınav tarihi!

AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavın bu sene online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da yapılan açıklama ile netlik kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022-2023 AÖL sınavlarına ilişkin detaylar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

MEB 2022 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.



