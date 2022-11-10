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AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, nasıl olacak? MEB 2022 -2023 AÖL sınav tarihi!

10.11.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınav tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Aralık ayı işaret edilmişti. Tam tarihleri öğrenmek isteyen Açık Öğretim lisesi öğrencileri arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, sınavlar nasıl yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 -2023 AÖL sınav tarihleri hakkında merak edilenler...

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı, nasıl olacak? MEB 2022 -2023 AÖL sınav tarihi!

AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan sınavın bu sene online mı yoksa yüz yüze mi olacağı da yapılan açıklama ile netlik kazandı. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2022-2023 AÖL sınavlarına ilişkin detaylar...

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

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Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

MEB 2022 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

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AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

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