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AÖL sınavları ne zaman? 2. dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi uygulanacak? 2023 MEB takvimi!

28.02.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları ile ilgili detaylar, 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamayla birlikte açık lise 2. dönem kayıtları uzatıldı. Bilindiği üzere açık lise 1. dönem sınavları online olarak yapılmıştı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? 2. dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi uygulanacak?

AÖL sınavları ne zaman? 2. dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi uygulanacak? 2023 MEB takvimi!

AÖL sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. AÖL 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri süreci 3 Nisan 2023'te sona erecek. Peki, 2023 MEB takvimi yayınlandı mı? AÖL sınav tarihlerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

AÖL sınav sonuçları

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖL sınav tarihleri merak edildi. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavlarına ilişkin henüz açıklanmada bulunulmadı. Konuya ilişkin tarihler MEB tarafından duyurulduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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AÖL SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları online olarak gerçekleşti. AÖL 2. dönem sınavları da yeni bir duyuruya kadar online olarak tamamlanması bekleniyor. Konu ile ilgili değişiklik yaşandığında haberimizde belirteceğiz.

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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖL'den kayıt yenileme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme ile ilk kayıt ve işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

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