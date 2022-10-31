AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavı online mı yüz yüze mi olacak? Açık Lise sınav takvimi netleşti

AÖL sınav tarihleri ders seçim ve kayıt işlemleri tamamlandı. Şimdi gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Öte yandandan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya erişmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman? İşte AÖL 1. dönem sınavı hakkında merak edilenler...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

MEB 2022 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.





