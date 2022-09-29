Açıköğretim Lisesi öğrencileri AÖL 1. dönem sınavlarının detaylarını araştırmaya başladı. MEB iş takvimi, öğrencilerin bir numaralı gündeminde yer aldı. İşte AÖL sınavları ne zaman? AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavları online mı olacak? İşte merak edilenler...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB, 2022-2023 iş takvimini yayımladı. Takvime göre AÖL 1. dönem sınavları aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tarihi MEB üzerinden açıklanacak.

Öte yandan, AÖL 1. dönem sınavı online olarak tamamlanacak.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenilemeleri Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 22 Ağustos - 23 Eylül tarihlerinde tamamlanacak. Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için ise 22 Ağustos - 7 Ekim tarihi tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrencilerden Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencileri 26 Eylül 2022 tarihinden 30 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar; Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 10 Ekim 2022 tarihinden 14 Ekim 2022 tarihi mesai bitimine kadar kayıt işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

