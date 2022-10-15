AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? MEB 2022-2023 AÖL sınav tarihleri!

AÖL sınav tarihi kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda Açık Lise öğrencisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Açık Öğretim Lisesi sınavlarına dair yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB tarafından 2022-2023 AÖL sınav tarihleri ile ilgili yapılan açıklamanın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.
Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.
AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.
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