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AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? MEB 2022-2023 AÖL sınav tarihleri!

15.10.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan Açık Öğretim Lisesi sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından birçok kişi kayıt yenileme işlemleri de dahil olmak üzere sınav tarihleri ve ders seçme işlemleri ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? MEB 2022-2023 AÖL sınav tarihleri ile ilgili yapılan açıklama ve detaylar haberimizde...

AÖL sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? MEB 2022-2023 AÖL sınav tarihleri!

AÖL sınav tarihi kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda Açık Lise öğrencisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Açık Öğretim Lisesi sınavlarına dair yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? MEB tarafından 2022-2023 AÖL sınav tarihleri ile ilgili yapılan açıklamanın ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

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Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

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