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AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? 2022 2023 MEB Açıköğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınavları

17.11.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL 1.dönem sınav tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Aralık ayını işaret etmesinin ardından vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan Açıköğretim Lisesi öğrencileri sınava ilişkin hazırlıklarına devam ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve 2022 - 2023 AÖL 1.dönem sınavları ile ilgili merak edilen detaylar...

AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? 2022 2023 MEB Açıköğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınavları

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere AÖL sınavlarında 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular öğrencilere sorulurken, bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi tanınmaktadır. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak?

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

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Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

MEB 2022 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

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AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.

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