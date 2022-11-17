AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak? 2022 2023 MEB Açıköğretim Lisesi AÖL 1.dönem sınavları

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı Açık Öğretim Lisesi öğrencileri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere AÖL sınavlarında 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular öğrencilere sorulurken, bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi tanınmaktadır. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı yapılacak?

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 takvimini yayımladı. Bu takvimle beraber AÖL sınavları tarihleri de belli oldu.

Buna göre; AÖL 2022-2023 eğitim dönemi 1. dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların tam tarihi ise MEB üzerinden belli olacak.

MEB 2022 YILI SINAV UYGULAMA TAKVİMİ

AÖL SINAVLARI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

AÖL 1. dönem sınavı online olarak düzenlenecek.



