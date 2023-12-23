AÖL SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınavı sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

MEB AÖL sınavı sonuçları sorgulama ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Aralık tarihinde yaptığı açıklamada 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgelerinin Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlandığını duyurmuştu. 'Açık Öğretim ortaokul sınav sonucu sorhulama ekranı' günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. AÖL sınavı ve sonuçlarına dair detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, AÖL 1. dönem sınav tarihini paylaştı. Buna göre öğrenciler, 24 Ocak 2024 tarihinden itibaren sınav sonucunu öğrenebilecek.

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.





