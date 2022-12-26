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AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

26.12.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL (Açıköğretim Lisesi) sınavı tamamlandı. 2022-2023 1. dönem AÖL oturumlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözleri, sınav sonuçlarına çevrildi. AÖL sınav sonuçlarının değerlendirme süreci Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanıyor. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

Öğrenciler AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bilindiği üzere AÖL sınavı online olarak tamamlandı. Sınav sonuçlarının, sınava ilişkin değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Peki AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

AÖL 1. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

Daha önce yapılan sınavda sonuçlar, 10 gün içerisinde açıklanmıştı.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

Sonuçların, aralık ayı içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

AÖL SINAVINA İTİRAZ SÜRECİ

  1. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, 09.12.2022-25.12.2022 tarihleri arasında, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

  2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanır? Bekleyiş devam ediyor!

  1. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

  2. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

  3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.


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