AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MEB AÖL sınav sonuçları için tarih verdi mi? Açık lise 3.dönem sınav sonuç tarihi!

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi tarafından merak konusu oldu. 20-29 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşen AÖL sınavlarına ilişkin çok sayıda öğrenci "AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki MEB AÖL sınav sonuçları için tarih verdi mi? Açık lise 3.dönem sınav sonuç tarihi ile ilgili detaylar haberimizde...

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

AÖL sınavları 20 Temmuz'da başladı. Söz konusu sınav 29 Temmuz 2022 saat 23.59'a kadar online gerçekleştirildi.

AÖL sınav sonuçlarının ise sınav bitiminden bir kaç hafta sonra açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler.

Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

