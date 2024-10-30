Apar topar ameliyata alındı! Nuri Alço yoğun bakımda

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Nuri Alço, 6 Nisan tarihinde Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya nakil edildiği Ankara'da kalp pili takılmıştı.

Nuri Alço, son olarak karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikâyet nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrolde Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edildi.

YOĞUN BAKIMDA

Rahatsızlığın ilaçla giderilemeyeceği anlaşılınca ünlü oyuncu, dün akşam saatlerinde apar topar ameliyata alındı. Alço'nun tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Meslektaşı Metin Devrim, Nuri Alço'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.