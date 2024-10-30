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Apar topar ameliyata alındı! Nuri Alço yoğun bakımda

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 10:42
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Nuri Alço, bağırsak yapışması rahatsızlığı nedeniyle apar topar ameliyata alındı. Alço'nun tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Apar topar ameliyata alındı! Nuri Alço yoğun bakımda

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden biri olan Nuri Alço, 6 Nisan tarihinde Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.

Eskişehir'deki tedavi sürecinde kalbinde de sorun olduğu tespit edilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya nakil edildiği Ankara'da kalp pili takılmıştı.

nuri alço

Nuri Alço, son olarak karın bölgesindeki ağrılardan duyduğu şikâyet nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrolde Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edildi.

YOĞUN BAKIMDA

Rahatsızlığın ilaçla giderilemeyeceği anlaşılınca ünlü oyuncu, dün akşam saatlerinde apar topar ameliyata alındı. Alço'nun tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

NURİ ALÇO

Meslektaşı Metin Devrim, Nuri Alço'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Nuri Alço yeşilçam
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