YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Apart dairede yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi

Apart dairede yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi

27.11.2023 10:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da 7 katlı bir binanın zemin katındaki apart dairede çıkan yangın büyümeden söndürülürken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saat 01.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın zemin katında bulunan apart dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, apart dairenin pencerelerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangının çıktığı apart dairede hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun’un Tirebolu ilçesinde fırtına sonrası deniz taştı, ilçe merkezini su bastıGiresun’un Tirebolu ilçesinde fırtına sonrası deniz taştı, ilçe merkezini su bastı
Meteorolojiden Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıMeteorolojiden Manisa’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İtfaiye ekipleri bir günde 318 olaya müdahale ettiİtfaiye ekipleri bir günde 318 olaya müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 27 Kasım Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:31
Öğle
12:40
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
18:58

Karaman Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Pazartesi

Sağlik eczanesi
Ermenek
Böcüm eczanesi
Merkez
Sila eczanesi
Ayranci
Çinar eczanesi
Merkez
Talay eczanesi
Sariveliler
Kasaba eczanesi
Kazimkarabekir
Kiraz eczanesi
Basyayla
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.