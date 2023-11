Apart dairede yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, gece saat 01.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın zemin katında bulunan apart dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, apart dairenin pencerelerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine polis ekipleri binada bulunanları tahliye ederken, itfaiye de yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangının çıktığı apart dairede hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.