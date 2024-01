Apartmandan bir tek kendi sağ kurtulmuştu, ailesinin acısını unutamıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş, binlerce insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinde Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gezer ailesinin 3 katlı apartmanı da yıkıldı. Aile apartmanında yaşayan 15 kişiden 14’ü hayatını kaybederken, 17 yaşındaki Mehmet Ali Gezer enkazdan sağ kurtarıldı. Depremde; 42 yaşındaki babası Hüseyin, 36 yaşındaki annesi Zeynep, 7 yaşındaki kardeşi Yusuf ve 14 yaşında kardeşi Abdulkadir’i kaybeden Mehmet Ali, asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de yaşadıklarını unutamıyor.

“HEP BİRLİKTE, YAN YANAYDIK VE ONLARIN SESLERİNİ DUYUYORDUM”

Depremin 12. saatinde akrabaları tarafından enkazdan çıkarıldığını dile getiren Mehmet Ali Gezer, “Deprem sırasında yarı uyanıktım, yeni uyumuştum. Deprem olduğunu anladığımızda bayağı korkmuştuk. Ailecek hepimiz bir araya geldik, sonra apartman direkt yıkıldı. Direkt yana yattı, daha sonra enkazda ailem kucağımdaydı neredeyse. Hep birlikte yan yanaydık ve onların seslerini duyuyordum. Yaklaşık 12 saat sonra amcam ve akrabalarımız beni kurtardı. Apartmanda 15 kişi yaşıyordu, sadece ben sağ çıktım. Geriye kalan herkes vefat etti. Ben hala nasıl çıktığımı sorguluyorum” dedi.

“HEPSİNİ BİR ANDA KAYBEDECEĞİM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ”

Ailesinin acısını her an yaşadığını dile getiren Gezer, “Annem, babam ve 2 kardeşim vefat etti. Düşüncelerim hiç değişmedi hala çok üzgünüm. Anlamlandıramıyorum ve hep ailemden birini kaybedersem ne olur diye düşünüyordum. Hepsini bir anda kaybedeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Hasret gideremiyorum ailem hep aklımda, unutmak imkansız neredeyse. Her an aklımdalar” ifadelerini kullandı.

Depremde kardeşinin ailesi başta olmak üzere birçok yakınını kaybettiğini dile getiren Ali Gezer de, “Depremde; kardeşim ve ailesi başta olmak üzere akrabalarımı kaybettim. Bu süreç hepimizde derin yaralar bıraktı. Rabbimden gelen bir acı, canlarımız, ciğerlerimiz gitti” şeklinde konuştu.