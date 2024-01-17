YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Apartmandan bir tek kendi sağ kurtulmuştu, ailesinin acısını unutamıyor

Apartmandan bir tek kendi sağ kurtulmuştu, ailesinin acısını unutamıyor

İHA İHA
17.01.2024 08:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da 14 kişinin vefat ettiği apartmanın enkazından sağ kurtulmayı başaran Mehmet Ali Gezer, asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de yaşadıklarını unutamıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş, binlerce insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinde Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gezer ailesinin 3 katlı apartmanı da yıkıldı. Aile apartmanında yaşayan 15 kişiden 14’ü hayatını kaybederken, 17 yaşındaki Mehmet Ali Gezer enkazdan sağ kurtarıldı. Depremde; 42 yaşındaki babası Hüseyin, 36 yaşındaki annesi Zeynep, 7 yaşındaki kardeşi Yusuf ve 14 yaşında kardeşi Abdulkadir’i kaybeden Mehmet Ali, asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de yaşadıklarını unutamıyor.

“HEP BİRLİKTE, YAN YANAYDIK VE ONLARIN SESLERİNİ DUYUYORDUM”

Depremin 12. saatinde akrabaları tarafından enkazdan çıkarıldığını dile getiren Mehmet Ali Gezer, “Deprem sırasında yarı uyanıktım, yeni uyumuştum. Deprem olduğunu anladığımızda bayağı korkmuştuk. Ailecek hepimiz bir araya geldik, sonra apartman direkt yıkıldı. Direkt yana yattı, daha sonra enkazda ailem kucağımdaydı neredeyse. Hep birlikte yan yanaydık ve onların seslerini duyuyordum. Yaklaşık 12 saat sonra amcam ve akrabalarımız beni kurtardı. Apartmanda 15 kişi yaşıyordu, sadece ben sağ çıktım. Geriye kalan herkes vefat etti. Ben hala nasıl çıktığımı sorguluyorum” dedi.

HEPSİNİ BİR ANDA KAYBEDECEĞİM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ”

Ailesinin acısını her an yaşadığını dile getiren Gezer, “Annem, babam ve 2 kardeşim vefat etti. Düşüncelerim hiç değişmedi hala çok üzgünüm. Anlamlandıramıyorum ve hep ailemden birini kaybedersem ne olur diye düşünüyordum. Hepsini bir anda kaybedeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Hasret gideremiyorum ailem hep aklımda, unutmak imkansız neredeyse. Her an aklımdalar” ifadelerini kullandı.
Depremde kardeşinin ailesi başta olmak üzere birçok yakınını kaybettiğini dile getiren Ali Gezer de, “Depremde; kardeşim ve ailesi başta olmak üzere akrabalarımı kaybettim. Bu süreç hepimizde derin yaralar bıraktı. Rabbimden gelen bir acı, canlarımız, ciğerlerimiz gitti” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSakarya'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Huzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecekHuzur Mahallesi’nin imar sorunu çözülecek
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandıYunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terörist tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 17 Ocak Çarşamba

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
12:50
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:10
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.