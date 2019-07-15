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Apartmanın dördüncü katından çıplak halde düştü!

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YAŞAM  | 15.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

Samsun'da apartmanın 4'üncü kat penceresinden çıplak halde düşerek ağır yaralanan Hülya D. (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, Hülya D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Apartmanın dördüncü katından çıplak halde düştü!

Olay, dün öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Çığlık seslerini duyan çevre sakinleri, apartmanın bahçesinde yerde yatan çıplak kadını görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsminin Hülya D. olduğu belirlenen kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya D., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

4 yıl önce intihara teşebbüs ettiği, bir süredir ise psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hülya D.'nin birkaç gündür yakın çevresine "İçimde fırtınalar kopuyor" dediği ifade edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olaydan 2 saat önce apartmandan ayrılan Hülya D.'nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşının ifadesine başvurdu.

4uncu-kattan-ciplak-halde-dusen-kadin-kurtarilamadi_8958_dhaphoto5

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun apartmandan düşen kadın

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