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Apayrı nasıl yazılır, apayrı yazımı nasıl olmalıdır? Apayrı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizdeki bazı kelimeler farklı başka kelimeler ile bir araya gelerek birleşik türde olan ve yeni anlamlara karşılık gelen kelimeler türetebilirler. İki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşturduğu yeni kelimeler bazen ayrı bazı durumlarda ise bitişik olarak yazılmalıdır. Genel olarak bu konuda karışıklık yaşandığı için yazım yanlışları ortaya çıkabilmektedir. Peki, apayrı yazımı nasıl olmalıdır?

Apayrı nasıl yazılır, apayrı yazımı nasıl olmalıdır? Apayrı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede en çok yazım yanlışı yapılan kelimeler birleşik türde kelimelerdir. Bu türdeki kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı sıklıkla karıştırılmaktadır. Dil bilgisi kurallarına göre hangi birleşik kelimenin nasıl yazılacağı bazı durumlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Nasıl yazılacağı konusunda en çok hataya düşülen kelimelerden biri de sıfat türündeki apayrı kelimesidir.

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Apayrı nasıl yazılır?

Öz Türkçe bir kelime olan apayrı TDK’ye göre bitişik yazılması gereken sıfat türünde bir kelimedir. Başka, başka şekilde, başka türlü, yalnız, tek başına, yalnız gibi anlamlara karşılık gelen ayrı kelimesinin pekiştirilmesi ile oluşmuştur. Sıfat türündeki apayrı kelimesi büsbütün ayrı olan, bambaşka olan bir kişi, yer ya da herhangi bir şey için kullanılmaktadır. "Apayrı ayrı mı yazılır?" sorusu için "hayır" cevabını vermemi mümkündür. Dilimizdeki bazı kelimeler bitişik bazıları ise ayrı yazılır. Bu durumun belirlenmesi için dil bilgisi kuralları vardır. Apayrı kelimesi de sıfat türündedir ve dil bilgisi kuralları doğrultusunda bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Türkçede ayrı yazılması gereken kelimeler şu kurallara göre belirlenir:

  • Birleşik bir kelime eğer o kelimeyi oluşturan iki kelime de herhangi bir anlam kaymasına uğramıyorsa ayrı yazılır.
  • Sıfatlarda derece göstermek için kullanılan zarflar ayrı yazılır.
  • Yer isimlerinde kullanılan yön belirten kelimelerin kullanıldığı birleşik kelimeler ayrı yazılır.
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Apayrı bitişik mi yazılır?

Pekiştirilmiş olan sıfatlar bitişik yazılmalıdır. Bu kurala göre apayrı yazımı bitişik olmalıdır. Sıfat türünde olan apayrı doğru yazılışı bitişik olan bir kelimedir. Türkçede bir kelimenin bitişik yazılması için şu dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır:

  • Bir araya gelen iki kelime de anlamını kaybediyorsa o birleşik kelime bitişik yazılmalıdır.
  • Pekiştirilmiş olan sıfatlar bitişik olarak yazılır.
  • Türkçe yer adları birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşturulduysa bitişik yazılmalıdır.
  • İki kelime bir araya gelirken sesli harf düşmesi yaşanıyorsa o kelime bitişik yazılmalıdır.
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