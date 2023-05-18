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Çevrim içi nasıl yazılır, çevrim içi yazımı nasıl olmalıdır? Çevrim içi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

04.05.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilişim alanında kullanılan terimler arasında birleşik sözcüklerin de son derece yaygın olduğu söylenebilir. Çevrim içi de bu kapsamda yer alan birleşik kelimelerden biridir. Pek çok metinde denk gelinebilen çevrim içi sözcüğünün doğru yazılışı, TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’nda da belirtilen kurallara göre açıklanabilir. Bu sayede günlük yaşamda hem yazılı hem de sözlü dilde sıklıkla kullanılan çevrim içi yazımı nasıl olmalıdır?

Çevrim içi nasıl yazılır, çevrim içi yazımı nasıl olmalıdır? Çevrim içi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu’nu inceleyen kişiler, birleşik sözcüklerin ayrı veya bitişik olarak yazılabildiğini fark eder. Bu nedenle bilişim alanında yaygın olarak kullanılan çevrim içi sözcüğünün nasıl yazılması gerektiği de merak konusu olur. Çevrim içinin doğru yazılışı açıklanırken, bu kelimenin hangi birleşik sözcükler kategorisine dahil olduğuna da değinilmelidir. Böylelikle çevrim içi sözcüğünün doğru yazılışını belirleyen kuralın detaylı olarak açıklanması da mümkün hale gelir.

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Çevrim içi nasıl yazılır?

Bilişim alanına yönelik olan terim sözcüklerinin doğru yazılışlarının sıklıkla sorgulandığı görülür. Çünkü bu terimlerin arasında birleşik sözcüklerin de yer aldığı söylenebilir. Bu kapsamda bulunan ve doğru yazılışı pek çok kişi tarafından araştırılan kelimelerden biri çevrim içidir. Çevrim içi doğru yazılışının nasıl olduğunun açıklanması için değinilmesi gereken birkaç nokta vardır. Dolayısıyla ilk olarak bu isim sözcüğüne yönelik olarak sorgulanan “Çevrim içi ayrı mı yazılır?” sorusunun yanıtlanmasında fayda vardır.

Çevrim içi, bu sözcüğü oluşturan iki ayrı kelime arasında bir boşluk bırakılacak şekilde yazılmalıdır. Yani “Çevrim içi bitişik mi yazılır?” sorusuna “hayır” yanıtının sunulması önem arz eder. Yapılan bu açıklamalar doğrultusunda çevrim içi yazımı doğru ve yanlış hali ile aşağıdaki gibi sıralanabilir;

  • Çevrim içi (doğru yazılışı)
  • Çevrimiçi (yanlış yazılışı)
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Çevrim içi ayrı mı yazılır?

Ayrı olarak yazılması gereken birleşik kelimeler arasında bulunan çevrim içi, bilişim alanında sıklıkla kullanılan terimlerdendir. Bununla birlikte çevrim içi sözcüğü, teknoloji makaleleri ile haber metinlerinde de yaygın olarak rastlanan kelimelerdendir. Çevrim içi sözcüğünün bitişik olarak yazılması gerektiği, Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki ilgili kategoriden de doğrulanabilir. Nitekim TDK tarafından dış, iç ve sıra sözcükleriyle oluşturulan birleşik kelimeler ile terimlerin ayrı olarak yazılmaması gerektiği belirtilir. Doğru yazılışının bitişik şekilde olması gerektiği açıklanan çevrim içi TDK güncel çevrim içi sözlüğünde “bilgisayar sisteminde çalışır durumda ve sunucuya bağlı olma” olarak tanımlanır.

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