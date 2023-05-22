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Aperitif nasıl yazılır, aperitif yazımı nasıl olmalıdır? Aperitif mi aperatif mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

04.05.2023 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kelimeler Türkçeye farklı dillerden gelip yerleşmiştir. Zamanla değişip dönüşerek Türkçeleşen bu kelimelerle Türkçe dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip diller arasında yer almaktadır. Farklı dillerden gelip Türkçeleşen kelimelerin yazımlarında sıkça hataya düşülür. Bu kelimelerin nasıl yazılacağı Türkçe dil bilgisi kuralları tarafından belirlenmektedir. Peki, aperitif yazımı nasıl olmalıdır?

Aperitif nasıl yazılır, aperitif yazımı nasıl olmalıdır? Aperitif mi aperatif mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Diğer dillerden gelip dilimize yerleşen birçok kelime bulunmaktadır. Türkçeye gelen yabancı kökenli kelimelerden biri de Fransızca kökenli olan aperitif kelimesidir. Bu kelime yemekten önce atıştırmalık yiyecek ya da içecek anlamında kullanılmaktadır. Türkçe diline de bu anlamda gelip yerleşmiştir. Yemeklerden önce iştah açması amacı ile tüketilen hafif olması kaydıyla her türlü yiyecek ya da içecek Fransızca dilinde aperitif olarak isimlendirilmektedir. Türkçeye Fransızca dilinden gelen bu kelime orijinali bozulmadan apiritif olarak literatüre geçmiştir.

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Aperitif nasıl yazılır?

Aperitif yazımı en çok karıştırılan ve en çok yazım yanlışı yapılan kelimelerden biridir. Yabancı kökenlidir ve dilimize Fransızca dilinden gelip yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu, aperitif kelimesi için isim türünde iki farklı tanım yapmaktadır. Aperitif TDK Türkçe Sözlük sayfasına göre şu tanımlara sahiptir:

  • Ön içki
  • Yemekten önce yenilen ya da içilen çerez ve benzeri yiyecek ya da içecek

Bu kelime aperatif olarak da kullanılmaktadır. Aperatif kelimesi ön içki anlamında kullanılmakta ve doğru olduğu kabul edilmektedir. Ancak en doğru kullanımı ve Türk Dil Kurumu tarafından da doğru kabul edilen yazımı aperitif şeklinde olmalıdır.

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Aperitif mi aperatif mi?

Aperitif doğru yazılışı kökeni olan Fransız dilinde kullanıldığı hâli olan "aperitif" olarak kabul edilmiştir. Yabancı bir dilden dilimize yerleşen ve zamanla Türkçeleşen kelimeler genel olarak değişir, dönüşüme uğrar ve telaffuz edildiği şekilde dilimize geçer. Ancak bazı durumlarda kelime direkt olarak kullanılmaktadır. Fransızca olan aperitif kelimesi de Türkçede kökeni olan dildeki şekliyle yazılmaktadır. Doğru yazımı aperitiftir. Ancak aperetif, aparatif şeklinde yanlış yazıldığı da olabilir. Tam Türkçe karşılığı olarak “ön içki” ifadesi de kullanılabilir.

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