Sana da nasıl yazılır, sana da yazımı nasıl olmalıdır? Sana da ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sana da yazımının ayrı mı bitişik mi olduğunun belirtilmesi için değinilmesi gereken kilit nokta, "-da" bağlacının nasıl yazılması gerektiğidir. Dolayısıyla sana sözcüğünden sonra gelen "-da" bağlacının görevi ile ifade ettiği anlamın açıklanmasında fayda vardır. Böylelikle "Sana da ayrı mı yazılır?" sorusuna verilmesi gereken yanıt, TDK kapsamındaki bilgiler de dikkate alınarak ortaya konabilir. Daha sonra sana da doğru yazılışını unutmamak isteyen kişiler için bu ifadenin yer aldığı cümle örnekleri sıralanabilir.

Sana da nasıl yazılır?

Bağlaçların doğru yazılışının nasıl olması gerektiği pek çok kişi tarafından karıştırılan konular arasındadır. Özellikle "-de, -da" bağlaçlarının kendinden önce gelen sözcüğe bitişik olarak mı ayrı mı yazıldığı sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla yazılı dilde kullanılırken hata yapılan ifadelerden biri olan "sana da" sözcük öbeği hakkında açıklama yapılmasında fayda vardır.

Sana da TDK kurallarına göre bitişik olarak yazılması doğru olmayan sözcük öbeklerindendir. Bu doğrultuda "Sana da bitişik mi yazılır?" sorusuna "hayır" olarak yanıt verilmesi gerektiği belirtilmelidir. Çünkü bu ifadede sana sözcüğünden sonra kullanılan "-da" bağlacı dahi anlamındadır. Yani "–da" bağlaç görevinde kullanıldığında kendinden önce gelen sözcüğe bitişik olarak yazılmadığından ötürü sana da doğru yazılışı şu şekildedir;

Sana da (doğru kullanım)

Sana da yazımı ile ilgili örnek cümleler

Ayrı olarak yazılması gereken "-da" bağlacının pekiştirilmesi amacıyla sana da öbeğine cümle içerisinde yer verilmesi mümkündür. Bu sayede bitişik olarak yazılmaması gerektiği bilinen sana da ifadesinin yazılı dilde doğru bir şekilde kullanılması kolaylaşacaktır. Sana da doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: