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Yeryüzü nasıl yazılır, yeryüzü yazımı yazımı nasıl olmalıdır? Yeryüzü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe gibi zengin bir dilde yer alan sözcüklerin doğru yazılışları bazı durumlarda unutulabilir. Ancak bu durum, Türkçe yazım kurallarının ihlal edilmesine yol açar. Dolayısıyla yer kabuğu anlamına gelen yeryüzü sözcüğünün bitişik mi ayrı mı yazılması gerektiği de açıklık getirilmesi beklenen konulardandır. Bu birleşik sözcüğünün doğru yazılışı belirtilirken dikkate alınan hususlar ise TDK tarafından kullanıcılara sunulan kurallardır. Peki, yeryüzü yazımı nasıl olmalıdır?

Yeryüzü nasıl yazılır, yeryüzü yazımı yazımı nasıl olmalıdır? Yeryüzü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Pek çok kişi için yeryüzü sözcüğünün nasıl yazılması gerektiği kafa karıştırıcı bir durum olabilir. Çünkü birleşik sözcükler kapsamında bulunan yeryüzünün doğru yazılışının bitişik mi ayrı mı olduğu merak edilir. Bu bağlamda TDK güncel çevrim içi sözlüğü gibi kaynaklara başvurularak yeryüzü doğru yazılışı hakkında bilgi edinilmesi mümkündür. Daha sonra ise bu birleşik kelimenin yer aldığı cümle örneklerinin incelenmesi sayesinde yeryüzünün yazılı dildeki kullanımının pekiştirilmesi uygundur.

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Yeryüzü nasıl yazılır?

İki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan sözcükler birleşik yapıdadır. Ancak birleşik sözcüklerin her biri bitişik olarak yazılmaz. Çünkü ayrı olarak yazılması gerektiği belirtilen birleşik sözcükler de vardır. Bu nedenle yeryüzü sözcüğünün doğru kullanımının bitişik mi ayrı mı olduğu da sıklıkla sorgulanır. "Yeryüzü ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtlanması da bu noktada önem kazanır.

İncelenen bu sözcüğün birleşik yapıda olduğu bilinse de doğru yazılışının bazı durumlarda unutulduğu görülür. Ancak yeryüzü TDK tarafından sunulan bilgiler ve kaynaklara göre incelendiği takdirde bu sözcüğün nasıl yazılması gerektiği kısa sürede öğrenilebilir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumu kapsamındaki bilgilerden yola çıkılarak doğru ve yanlış olan yeryüzü yazımı aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Yer yüzü (yanlış kullanım)
  • Yeryüzü (doğru kullanım)
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Yeryüzü bitişik mi yazılır?

Temel anlamı ile coğrafya alanında kullanılan bir isim sözcüğü olan yeryüzü, yer sözcüğünden sonra gelen yüz kelimesinin “-ü” eki alması sonucunda oluşmuştur. Dolayısıyla bu birleşik kelimenin bitişik olarak yazılması gerektiği belirtilebilir. Yer ve yüzü sözcükleri arasında boşluk bırakılmayacak şekilde yazılan bu birleşik kelime, coğrafya alanında yer kabuğunu temsil eder. Bu doğrultuda yeryüzü sözcüğünün “Dünya’nın dış yüzeyini çepeçevre kaplayan, üzerinde deniz ve karaların bulunduğu bölüm” şeklinde tanımlandığı söylenebilir.

Dünya ise bu sözcüğün TDK güncel çevrim içi sözlüğünde belirtilen ikinci anlamıdır. Bitişik olarak yazılması gerektiği görülen ve TDK kapsamındaki anlamlarına değinilen yeryüzü doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Bugün coğrafya dersinde yeryüzüne yönelik detaylı bilgiler edindik.
  • "Yeryüzünde senin gibi iyi insanlara rastlamak gerçekten sevindirici bir şey." dedi.
  • Arkadaşlarıyla birlikte hazırlayacağı proje için ihtiyaç duyduğu materyalleri temin eden Banu, yeryüzünde bulunan kara ve denizleri resmetmeye başladı.
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