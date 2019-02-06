Apex Legends sistem gereksinimleri

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 06.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

Titanfall’un geliştiricisi Apex Legends ile karşımıza çıktı. Oynaması ücretsiz olan Battle Royale türündeki Apex Legends sistem gereksinimleri ile adeta her PC’de çalışmak için optimize edilmiş. İşte Apex Legends sistem gereksinimleri!

Apex Legends sistem gereksinimleri

Titanfall’un geliştiricisi Respawn‘ın, EA’nin baskılarına maruz kaldığı ve Battle Royale türünde bir oyun geliştirmeye başladığı söylenmişti. Bu söylenti dün doğrulandı ve Titanfall’un Titanları olmayan sürümü olarak nitelendirilen Apex Legends PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarındaki yerini aldı.

Battle Royale türündeki Apex Legends‘ın yayınlanması ile sistem gereksinimleri de belli oldu. Respawn, Apex Legends‘ı neredeyse her PC’de çalışması için çok güzel optimize etmiş. Fortnite’a direkt olarak rakip olacak olan Apex Legends’ın sistem gereksinimlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apex Legends minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
İşlemci (AMD): AMD FX 4350 veya daha iyisi
İşlemci (Intel): Intel Core i3 6300 veya daha iyisi
RAM: 6 GB – DDR3 1333 RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7730
Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GT 640
Depolama: 22GB
Apex Legends önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7
İşlemci (AMD): Ryzen 5 CPU veya daha iyisi
İşlemci (Intel): Intel Core i5 3570K veya daha iyisi
RAM: 8GB – DDR3 @1333 RAM
Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon R9 290
Ekran Kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 970
Depolama: 22GB

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Anahtar Kelimeler:
Apex Legends Teknoloji titanfall

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