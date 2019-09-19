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APOEL Nicosia 3 - 4 F91 Dudelange (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2019 22:17 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda adeta gol düellosu şeklinde geçen mücadelede F91 Dudelange, APOEL Nicosia deplasmanından 3 puanı 4-3'lük skorla çıkarmayı başardı.

APOEL Nicosia 3 - 4 F91 Dudelange (UEFA Avrupa Ligi)

Maçta sessizliği bozan isim Antoine Bernier'in pasında topla buluşan ve konuk ekibi öne geçiren Danel Sinani oldu. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

  1. dakikada bu kez roller değişti; konuk ekip adına asisti yapan Danel Sinani, gole imzasını atan ise Antoine Bernier oldu.

Dakikalar 54'ü gösterirken Joaozinho'nun asistini geri çevirmeyen Andrija Pavlovic, ev sahibi adına kıvılcımı yakan isimdi.

Bu golün hemen 2 dakika sonrasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Tomas De Vicenti eşitliği sağladı.

  1. dakikada sahneye çıkan Andrija Pavlovic APOEL Nicosia'yı öne geçiren golü kaydetti; böylece ev sahibi ekip 8 dakika içerisinde 3 gol bulmuş oldu.

  2. dakikada ise APOEL Nicosia talihsizlik eseri Georgios Merkis'in kendi filelerini havalandırmasıyla skordaki üstünlüğünü kaybetti.

Dakikalar 82'yi gösterirken maçın yıldızlarından Danel Sinani, kendisinin ikinci takımının ise 4. golünü kaydederek maçın sonucunu tayin etti.

Bu mağlubiyetin ardından ev sahibi APOEL Nicosia grupta 3. sıraya yerleşirken, konuk ekip F91 Dudelange 2. sıranın sahibi oldu.

12 MAÇ TAMAMLANDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonun ilk haftasında A, B, C, D, E ve F gruplarında TSİ 19.55'te başlayan 12 karşılaşma tamamlandı.

C Grubu'nda yer alan Trabzonspor, başkent Madrid'deki Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda konuk olduğu İspanya temsilcisi Getafe'ye 18. dakikada Angel Rodriguez'in golüyle 1-0 yenildi.

Grubun diğer karşılaşmasında ise İsviçre'den Basel, ağırladığı Rusya ekibi Krasnodar'ı 5-0'la geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının ilk haftasında sona eren karşılaşmalar şöyle:

A Grubu:

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3

B Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0

C Grubu:

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0

D Grubu:

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2

E Grubu:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1

F Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi F91 Dudelange Apoel Nicosia

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