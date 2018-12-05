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Apple 2018'in en iyi filmlerini açıkladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | 05.12.2018 08:40 | Son Güncelleme

2018’in son günlerini yaşadığımız şu dönemde içinde bulunduğumuz yılın en iyileriyle ilgili listeler gelmeye başladı. İlk liste ise Apple’dan. Apple editörleri 2018’in En İyi Filmlerini listeledi.

Apple; 2018’de yayımlanan en iyi uygulama, oyun, müzik, dizi, TV programları, podcast ve daha fazlasını içeren listesini yayınladı. İşte Apple editörlerinin Türkiye’den ve dünyadan iTunes 2018’in En İyi Filmleri listesi...

Apple 2018'in en iyi filmlerini açıkladı

Türkiye’den iTunes 2018’in En iyi Filmleri

Türkiye’den iTunes 2018’in En iyi Filmleri
İşte Türkiye'deki Apple editörlerinin belirlediği 2018’in En iyi Filmleri şöyle sıralandı.

10. Deadpool 2

10. Deadpool 2

9. Game Night

9. Game Night

8. A Quiet Place

8. A Quiet Place

7. Mission Impossible - Fallout

7. Mission Impossible - Fallout

6. Ready Player One

6. Ready Player One

5. Kelebekler

5. Kelebekler

4. Ailecek Şaşkınız

4. Ailecek Şaşkınız

3. Cebimdeki Yabancı

3. Cebimdeki Yabancı

2. Coco

2. Coco

1. Avengers: Infinity War

1. Avengers: Infinity War

Dünyadan iTunes 2018’in En İyi Filmleri

Dünyadan iTunes 2018’in En İyi Filmleri

9. El Dorado

9. El Dorado

8. The Greatest Showman

8. The Greatest Showman

7. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

7. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

6. Lady Bird

6. Lady Bird

5. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

5. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

4. Mario

4. Mario

3. Call Me By Your Name

3. Call Me By Your Name

2. Avengers: Infinity War

2. Avengers: Infinity War

1. A Star is Born

1. A Star is Born
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