Apple; 2018’de yayımlanan en iyi uygulama, oyun, müzik, dizi, TV programları, podcast ve daha fazlasını içeren listesini yayınladı. İşte Apple editörlerinin Türkiye’den ve dünyadan iTunes 2018’in En İyi Filmleri listesi...
Apple 2018'in en iyi filmlerini açıkladı
Türkiye’den iTunes 2018’in En iyi Filmleri
İşte Türkiye'deki Apple editörlerinin belirlediği 2018’in En iyi Filmleri şöyle sıralandı.
7. Mission Impossible - Fallout
1. Avengers: Infinity War
Dünyadan iTunes 2018’in En İyi Filmleri
7. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
5. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
2. Avengers: Infinity War
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