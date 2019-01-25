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Apple AirPods 2 su geçirmeyecek

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 25.01.2019 09:11 | Son Güncelleme

Apple’ın yeni nesil kablosuz kulaklığı Apple AirPods 2 hakkında bugün yeni bilgiler geldi. Görünüşe göre Apple AirPods 2, 2019’un ilk yarısı içerisinde satışa sunulacak. Peki, AirPods 2’nin özellikleri nasıl olacak?

Apple AirPods 2 su geçirmeyecek

Apple, iPhone 7 ile 3.5mm kulaklık girişini kaldırması ile kablosuz kulaklığı AirPods’u satışa sunmuştu. Üzerinden yaklaşık 2 yıl geçen AirPods, kısa süre içerisinde en çok tercih edilen kablosuz kulaklık olmayı başarmıştı. AirPods’un bu başarısının ardından gözler ürünün yeni modeline çevrilmişti.

Cupertinolu teknoloji üreticisi AirPods 2’nin sinyallerini iPhone Xs etkinliğinde vermişti. Etkinliğin hemen öncesinde yayınlanan videoda; kulağında AirPods takılı olan kadın, Hey Siri komutu ile Siri’yi çalıştırabiliyor ve suların içerisinden korkmadan geçebiliyordu.

Bu ipuçları, AirPods 2’nin su geçirmez ve Hey Siri komutunu algılayacağını gözler önüne sermişti. Ses kalitesi konusunda iyileştirmeler yapılmasını beklediğimiz AirPods 2, muhtemelen Apple W2 çip ile gelecek.

Bir efsane haline dönüşen ve bir türlü satışa sunulamayan AirPower kablosuz şarj matı için, AirPods 2’nin kasasının kablosuz şarj destekli olacağını söyleyebiliriz.

Bugün gelen bilgiler; AirPods 2’nin 2019’un ilk yarısında satışa sunulacağı yönünde. Digitimes’ın kaynakları henüz kesin bir tarih ve fiyat aralığı veremiyor. Ancak muhtemelen AirPods 2, Mart etkinliğinde tanıtılır ve fiyatı da AirPods 1’den 50 dolar daha fazla olur.

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Anahtar Kelimeler:
Apple airpods

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