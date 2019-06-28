Apple ARM mühendisini neden işe aldı?

Apple’ın, önümüzdeki yıllarda Mac’lerin içine özel işlemciler koymak için Mike Filippo’yu işe aldığı söyleniyor. Bloomberg, Filippo’nun Apple’ın işlemcilerinin baş mimarı Gerard Williams III’ün bu yılın başlarında şirketten ayrılmasından sonra boş bırakılan önemli bir boşluğu doldurduğunu söylüyor. Ancak Apple’ın, iş alanı ve Filippo’nun şirkette ne yapacağına dair yorum yapmadığını belirtelim.

Filippo; Cortex-A76 geçen yıl açıklandığında çip tasarımının “Apple’a iyi geleceğini” düşündüğünü söylemişti. Apple, yıllardır rakiplerinin işlemcilerinden daha iyi performans gösteren akıllı telefonlar ve tablet işlemcileri tasarlıyordu. Apple, Mike Filippo ile işlemci alanında rakipleri ile olan farkı iyice açacak gibi görünüyor.

Mike Filippo’nun şimdilik Mac için çalışacağı söylense de, ilerleyen dönemlerde iPhone ve iPad işlemcilerinde de rol alacağı söyleniyor.

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