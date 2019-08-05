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Apple Earpods’a ciddi bir rakip geldi: Huawei Freebuds Lite

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TEKNOLOJİ  | 05.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Son dönemde pek çok yeni kablosuz kulaklıkla karşılaştık. Bunlar arasında “gerçek kablosuz kulaklık” olarak nitelendirilen ürünler de mevcut. Bugün bahsedeceğimiz ürün ise bunlardan bir tanesi, yani Huawei Freebuds Lite.

Apple Earpods’a ciddi bir rakip geldi: Huawei Freebuds Lite

Huawei Freebuds Lite’ın karbon siyahı ve seramik beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. İkisi de oldukça şık görünüyor. Kulaklıkların her biri 5.5 gram ağırlıkta, taşıma ve şarj kutusu da 45.5 gram ağırlıkta. Yani oldukça hafif ve taşıması kolay.

Bluetooth 4.2 bağlantı teknolojisi ile akıllı telefonunuzla rahatlıkla bağlantı kurabilen kulaklıklar, kulağa rahatlıkla oturuyor ve iyi bir tutuş hissi var. İsterseniz kutudan çıkan diğer başlıkları da deneyebilirsiniz. Ürün, 1 saatlik şarj neticesinde yaklaşık 3 saatlik kablosuz kullanım sunuyor. Ayrıca şarj kutusundaki 410mAh pil sayesinde de toplamda 12 saatlik kablosuz kullanım mümkün.

Huawei Freebuds Lite’ın ses kalitesi gayet iyi. Derin bass’lar ve temiz tizler alabiliyorsunuz. En güzeli de hareket halindeyken bile iyi bir tutuş hissi sunabiliyor ve kablosuz özgürlüğü sonuna dek yaşayabiliyorsunuz.

Daha fazla detayı videomuzda bulabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
apple earpods huawei freebuds lite

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