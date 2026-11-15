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Türkiye’nin en büyük kuantum bilgisayarı kuruluyor! 2027'de devreye girecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, ülkenin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attıklarını bildirdi.

Türkiye’nin en büyük kuantum bilgisayarı kuruluyor! 2027'de devreye girecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuantum teknolojilerinde geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini vurguladı.

"54 KÜBİT KAPASİTELİ IQM RADİANCE R3 KUANTUM SİSTEMİ"

Milli Teknoloji Hamlesi'ne dikkati çeken Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizin en büyük kuantum bilgisayarını TÜBİTAK bünyesinde kurmak üzere önemli bir projeye imza attık. 2027 yılında devreye alacağımız 54 kübit kapasiteli IQM Radiance R3 kuantum sistemi ile kuantum bilişim teknolojilerinde dünyada önde gelen 15 ülke arasında yer almaya yönelik büyük bir adım atıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye’nin en büyük kuantum bilgisayarı kuruluyor! 2027 de devreye girecek 1

Kacır, kuantum bilgisayarının yüzde 100 oranda tam kontrol edilebileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"KRİTİK ALANLARDA YERLİ KUANTUM ALGORİTMALARI VE YAZILIMLARI GELİŞTİRECEĞİZ"

"Kurum içi altyapı sayesinde donanım, veri ve çalıştırılan projelerde geliştirilen tüm fikri mülkiyet hakları tamamen kendi kontrolümüzde olacak. Yapay zekadan siber güvenliğe, ileri malzeme teknolojilerinden karmaşık optimizasyon problemlerine kritik alanlarda yerli kuantum algoritmaları ve yazılımları geliştireceğiz. Üniversitelerimize, araştırma merkezlerimize ve sanayimize dünya standartlarında hesaplama gücü sunarak nitelikli insan kaynağımızı ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz. Ülkemize, bilim dünyamıza ve milli teknoloji ekosistemimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK bilgisayar sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır kuantum bilgisayar
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