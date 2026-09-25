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Apple için o defter kapanmadı! Ücret ödemeye devam edecek

Qualcomm ile Apple arasındaki küresel patent lisans anlaşması yenilendi. Bu kapsamda Apple, Qualcomm’a patentleri için lisans ücreti ödemeye devam edecek.

Apple için o defter kapanmadı! Ücret ödemeye devam edecek
Enes Çırtlık

Qualcomm, Apple ile olan küresel patent lisans anlaşmasını yenilediğini duyurdu. Yenileme, 1 Nisan 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Qualcomm'dan John Han, konuyla ilgili açıklamada, "Apple ile lisans anlaşmasını uzatmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Qualcomm anlaşmanın duyurusunu oldukça kısa bir metinle yaptı.

Apple için o defter kapanmadı! Ücret ödemeye devam edecek 1

2019'DAKİ UZLAŞMADAN BUGÜNE

Bu yeni patent lisans anlaşması, iki şirket arasında 2019 yılında varılan ve Apple'ın Qualcomm'a patentleri için lisans ücreti ödemeyi kabul ettiği uzlaşmanın ardından geldi.

2019 tarihli anlaşmada bir uzatma opsiyonu bulunuyordu ve Apple, 2024 yılında bu opsiyonu kullanarak anlaşmanın sona erme tarihini Mart 2027'nin sonuna erteledi. Bu yeni anlaşma, temelde iki şirket arasındaki patent lisanslamasının devamlılığını garanti altına alıyor.

APPLE, QUALCOMM MODEMLERİNİ BIRAKSA BİLE ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Dolayısıyla Apple, Qualcomm modemlerini kullanmayı tamamen bıraksa bile, Qualcomm'un patentlerini kullanması karşılığında şirkete açıklanmayan bir tutar ödemeye devam edecek.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
Apple Qualcomm patent lisans
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